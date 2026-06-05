تضارب الروايات حول حادث «ميناء الفحل».. مسقط تؤكد استقرار العمليات

أكدت وكالة الأنباء العُمانية أن العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي ومستمر، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وقوع انفجار في محطة نفطية قرب العاصمة مسقط، وما تلا ذلك من أنباء عن تعليق مؤقت لعمليات التحميل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن سلطنة عُمان علّقت مؤقتًا عمليات التحميل في المحطة النفطية الواقعة قرب مسقط، عقب حادث انفجار في الموقع، مشيرة إلى أن الإجراء جاء كخطوة احترازية بعد الحادث.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المحطة المعنية هي محطة ميناء الفحل المينائية، التي تُعد من المرافق الحيوية لتصدير النفط في السلطنة.

وأضافت المصادر أن الانفجار الذي وقع في محطة التصدير قرب العاصمة العُمانية ناتج عن هجوم بطائرة مسيّرة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة المسؤولة أو حجم الأضرار.

وفي المقابل، شددت وكالة الأنباء العُمانية على أن الوضع التشغيلي في ميناء الفحل عاد إلى طبيعته، وأن حركة العمل مستمرة دون أي تأثير على سير العمليات.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تضارب المعلومات الأولية حول طبيعة الحادث، بين تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق مؤقت للعمليات، وإعلان رسمي يؤكد استقرار الوضع واستمرار النشاط في الميناء.

وتكتسب الموانئ النفطية في سلطنة عُمان أهمية استراتيجية ضمن منظومة تصدير الطاقة، ما يجعل أي حوادث محتملة في محيطها محط متابعة دولية واسعة، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة.