وكالة الاستخبارات الأمريكية أنشأت شبكة قواعد سرية في أوكرانيا

أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية شبكة من القواعد السرية في أوكرانيا على طول الحدود مع روسيا، على مدى السنوات الثماني الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

ونذكرت الصحيفة، أن وكالة CIA قامت بتعزيز شراكة استخباراتية سرية مع أوكرانيا، لأكثر من عقد من الزمان، حيث تمكنت من توفير معلومات استخباراتية للأوكرانيين من أجل ضربات صاروخية مستهدفة، وتتبع تحركات القوات الروسية والمساعدة في الحفاظ على شبكات التجسس.

وأوضحت الصحيفة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ساعدت كييف في تدريب جيل جديد من الجواسيس الأوكرانيين الذين يعملون في روسيا وفي جميع أنحاء أوروبا.

في السياق، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، لصحيفة “فورن أفيرز” إن الولايات المتحدة فقدت تفوقها بسبب النفوذ المتزايد لروسيا والصين.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت من أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حيث زودتها بأحدث الأسلحة وعشرات مليارات الليرات السورية.