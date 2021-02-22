وكالة الطاقة الذرية: لا تغيير بعدد المفتشين في إيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعن أمس الأحد، التوصل إلى “اتفاق مؤقت” مع إيران بشأن تفتيش منشآتها النووية لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة “الضرورية للنشاطات النووية الإيرانية.

وبحسب المدير، رافاييل غروسي فإنه “لن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة”، بعد أن خفضت طهران من مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية مؤخرا.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي أقامه بعد عودته من طهران إن “الوصول سيكون أقل” للمنشآت النووية الإيرانية مضيفا “ما اتفقنا عليه هو امر قابل للتطبيق، ومن المفيد ردم هذه الفجوة التي لدينا، وانقاذ الوضع الآن”.

وبدأ غروسي اجتماعات مع مسؤولين في طهران، أمس الأحد، قبيل انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية.

وفي سياق متصل، انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أحاديا من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وفقا لقناة الحرة.

وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.