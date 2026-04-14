وكالة الطاقة تحذر من «صدمة تاريخية» بسوق النفط العالمي

حذّرت وكالة الطاقة الدولية من تداعيات خطيرة على أسواق النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وحصار مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المشهد الحالي قد يدفع الطلب والإمدادات إلى مستويات أقل من توقعات عام 2025، في واحدة من أكثر المراجعات الحادة خلال الفترة الأخيرة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بشكل كبير، مرجحة تراجعه بنحو 80 ألف برميل يوميا في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى زيادة قدرها 640 ألف برميل يوميا، ما يعكس تحولا جذريا في نظرتها لسوق الطاقة العالمية.

وأوضحت الوكالة أن هذا التراجع يأتي نتيجة مباشرة لتصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، إلى جانب القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم.

كما أشارت إلى أن الانخفاض في الطلب يتركز بشكل ملحوظ في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، حيث بدأت تداعيات ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات تظهر بشكل واضح على الاستهلاك.

وفي جانب الإمدادات، توقعت الوكالة انخفاضا حادا في الإنتاج العالمي بنحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2026، بعد أن كانت تشير سابقا إلى احتمال زيادة تتجاوز مليون برميل يوميا، ما يعكس انعكاسا كاملا في اتجاه السوق.

ولفت التقرير إلى أن الهجمات التي طالت البنية التحتية للطاقة في المنطقة، إلى جانب التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، تسببت في اضطراب واسع النطاق في تدفقات النفط العالمية، ووصفت ما حدث بأنه أحد أكبر الصدمات في تاريخ الإمدادات الحديثة، بعد تراجع وصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا في شهر واحد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من دخول سوق الطاقة العالمية مرحلة عدم استقرار ممتدة، مع احتمالات استمرار الضغط على الأسعار وسلاسل الإمداد في حال استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.