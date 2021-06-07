وكالة الطاقة تُعلن عن تقدم في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن وجود تقدم في المفاوضات الجارية حاليا في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران وقوى غربية، موضحا أن الوكالة لا تشارك في المفاوضات بشكل مباشر بل تُقدم مشورات بشكل مستمر.

وقال مدير الوكالة في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، في فيينا، إنه يعتقد أن “هنالك تقدما في المفاوضات ونحن نتوق إلى الوصول إلى مخرجات”.

ونوه غروسي إلى أن المحادثات حول تمديد عمل المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران “صعبة للغاية ومعقدة”، وذلك بعد تمديد عمل مفتشي الوكالة لمدة شهر تنتهي منتصف شهر يونيو الجاري.

وأكد غروسي أن الوكالة عبرت لإيران عن “قلقها” من تقدم مستوى تخصيب اليورانيوم في مواقع إيرانية، وطالبت طهران بتقديم تفسيرات حول ذلك.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، قد قال أمس الأحد، إن الأوروبيين اقترحوا تسليم طهران كميات من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، مقابل عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي”.

وتم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.