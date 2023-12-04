وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق قمرها «مصر سات 2»

نجحت وكالة الفضاء المصرية اليوم الاثنين، في إطلاق القمر الاصطناعي “مصر سات 2” من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان الصينية.

وأعلنت الوكالة في بيان لها أن عملية الإطلاق تمت في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم (بتوقيت بكين)، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت وكالة الفضاء المصرية، أن فريقا من مهندسي الوكالة شارك مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر، ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل.

وبحسب الوكالة، فقد تم تجميع واختبار النماذج المختلفة للقمر الاصطناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، في تصريح له، أن الأهداف الرئيسية لعمل الوكالة تتركز في استحداث ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الاصطناعية واستخدامها في التطبيقات المختلفة.

وعن مواصفات القمر الاصطناعي “مصر سات 2″، أشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أنه من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما وعمره الافتراضي 5 سنوات، مزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ 2 متر أبيض واسود و8 أمتار صور ملونة.

وتسعى مصر من خلال تقنيات الأقمار الصناعية إلى خدمة أهداف التنمية المستدامة واستخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية، مثل الزراعة، واستكشاف الثروات المعدنية، وتحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة؛ بما يُسهم في دعم الاقتصاد المصري.