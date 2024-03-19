وكالة «فيتش» تكشف عن نظرتها لأداء الاقتصاد الألماني

أكدت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لألمانيا طويل الأجل بالعملة الوطنية والأجنبية عند مستوى “AAA”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفادت الوكالة، في تقرير لها، بأن “التصنيف الائتماني “AAA” لألمانيا يعكس تنوع اقتصادها والقيمة المضافة العالية ومؤسساتها المالية القوية”. وأضافت أن الفائض المرتفع المستمر في الحساب الجاري يوضح القدرة التنافسية لصادرات ألمانيا.

كما توقعت الوكالة انخفاض القطاع الصناعي الألماني هذا العام بنسبة 1% بسبب “صدمة الطاقة”، فيما تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1% فقط في نهاية العام بعد انخفاض بنسبة 3% العام الماضي.

وحذرت وكالة “فيتش” من احتمال انخفاض تصنيف ألمانيا بسبب عوامل مثل زيادة كبيرة في حجم الدين العام أو ضعف النمو الاقتصادي.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن سلطات ألمانيا ألغت بعض الإعانات لقطاع الأعمال الوطني الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عدد كبير جدا من الشركات العائلية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني.