وكالة مهر تنشر تفاصيل الاتفاق مع أمريكا.. ترامب: إيران تفتقر إلى الشرف

نقلت وكالة “مهر” الإيرانية، تفاصيل مسودة تفاهم مرتقبة مكونة من 14 بندًا بين إيران والولايات المتحدة، تهدف إلى وضع إطار شامل لإنهاء الصراع العسكري والاقتصادي في المنطقة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على فريق التفاوض الإيراني.

وبحسب ما ورد في المسودة، فإن البنود جاءت على النحو الآتي:

1- وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

2- التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية.

3- رفع الحصار البحري بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

4- تعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران.

5- إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يومًا وفق ترتيبات تقودها إيران.

6- تعليق عقوبات بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات، مع تمكين إيران من الوصول الكامل إلى مواردها المالية.

7- التزام الولايات المتحدة وحلفائها بتقديم خطط لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

8- تخصيص 60 يومًا من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي ورفع العقوبات الأولية والثانوية والعقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

9- تأكيد التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وعدم إنتاج أسلحة نووية.

10- التزام الولايات المتحدة خلال فترة المفاوضات بعدم زيادة قواتها في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة.

11- الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة 60 يومًا، على أن يتاح نصف المبلغ قبل بدء المفاوضات.

12- تشكيل آلية رقابية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

13- المصادقة على الاتفاق النهائي عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

14- عدم بدء المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية، ورفع الحصار البحري.

كما تنص المسودة على أن الاتفاق النهائي سيقتصر على ملف المواد المخصبة والتخصيب، ورفع العقوبات، وبرنامج إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني، في حين يخرج ملف البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم فصائل المقاومة من بنود التفاهم بشكل كامل.

وأشار مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن النص لا يزال قيد الدراسة والمراجعة من قبل الجهات المختصة داخل إيران.

ترامب يهاجم إيران ويتهمها بـ”انعدام الشرف” في ملف المفاوضات

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متهمًا إياها بـ”انعدام الشرف” و”سوء النية” في مسار المفاوضات، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية تحدثت عن شروط اتفاق مزعوم بين الجانبين.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة مواقف وصفها مراقبون بأنها تصعيدية، إذ اتهم طهران بالتلاعب الإعلامي، قائلاً إن “الشروط التي سرّبتها إيران إلى وسائل الأخبار الكاذبة لا علاقة لها إطلاقًا بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابةً”.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدًا الموقف الإيراني: “ما قالوه، بما في ذلك بيانهم الضعيف والمهين حول وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة. إنهم أشخاص يفتقرون إلى الشرف في التعامل”.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعوبة التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع الجانب الإيراني في ظل هذه الأجواء، قائلاً: “لا يوجد معهم شيء اسمه التفاوض بحسن نية. مذهل!”.

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوترات الأمنية في المياه الدولية، مشيرًا إلى حادثة هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفنًا هندية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الإطار: “إن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي تم صدّه بالكامل الليلة الماضية ضد سفن هندية كانت تغادر مضيق هرمز هو أمر غير مقبول إطلاقًا. عليهم أن يضبطوا أنفسهم وبسرعة”.