إمدادات الغاز الليبي إلى إيطاليا تتراجع بنسبة 30%

أفادت وكالة نوفا الإيطالية بأن إمدادات الغاز الليبي إلى إيطاليا تراجعت بشكل ملحوظ خلال عام 2025، حيث وصلت كمية الغاز المصدّرة إلى نحو مليار متر مكعب فقط، مقارنة بـ1.4 مليار متر مكعب في 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 30٪.

ويظهر الانخفاض بشكل أكثر وضوحًا عند المقارنة بعام 2023، الذي شهد عبور نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب “غرين ستريم”، المشروع البحري الاستراتيجي الذي يربط ليبيا بإيطاليا ويعد أحد أهم خطوط نقل الغاز الطبيعي من إفريقيا إلى أوروبا.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى إغلاق جزئي للخط على الجانب الليبي، نتيجة احتجاجات محلية ومشكلات تشغيلية متكررة، ما أثر على القدرة الإنتاجية والتوزيعية داخل ليبيا، وأدى إلى عدم استغلال طاقة الخط القصوى رغم أهميته الاستراتيجية.

ويعتبر خط “غرين ستريم” (Greenstream) شريانًا حيويًا لنقل الغاز الطبيعي من غرب ليبيا قرب مليتة إلى صقلية الإيطالية، ويواجه تحديات تشغيلية متفرقة تتعلق بالاستقرار الأمني المحلي والاحتجاجات العمالية، إضافة إلى صيانة البنية التحتية البحرية وتوصيل الغاز بكفاءة عالية إلى الأسواق الأوروبية.

ويأتي هذا التراجع في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز من مناطق متقلبة، وسط ضغوط متزايدة لضمان أمن الطاقة خلال الفترة المقبلة.

ويمثل الغاز الليبي أحد المصادر الرئيسية لإمدادات الطاقة الإيطالية والأوروبية، حيث يعتمد على خط أنابيب “غرين ستريم” لنقل الغاز الطبيعي من موانئ مليتة غرب ليبيا إلى صقلية.

ورغم القدرة الإنتاجية الكبيرة للخط، فإن الاحتجاجات المحلية، والصيانة الدورية، والتحديات التشغيلية، تؤثر على استقرار الإمدادات، ما يعكس هشاشة الربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.

ويعد تأمين الإمدادات الليبية جزءًا من الاستراتيجية الأوروبية لتعويض أي نقص محتمل في الغاز الطبيعي، خاصة في ضوء الأزمات الجيوسياسية العالمية والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الغاز في أوروبا.