وكيلة أمين عام الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها حول الأزمة الليبية

واصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو، مشاوراتها في اليوم الثالث لزيارتها لليبيا، مع مختلف الأطراف الليبية.

والتقت دي كارلو مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، وممثلين عن الأحزاب السياسية، وقادة المجتمع المدني من المنطقة الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى مجموعة من الشابات والشباب الليبيين.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك، فقد استمعت وكيلة الأمين العام إلى تأثير الأزمات السياسية الحالية من الجميع.

وأكدت دي كارلو على دعم الأمم المتحدة لجهود القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري للتمهيد لعملية سياسية شاملة تساعد في إيجاد مسار نحو سلام وأمن مستدامين.