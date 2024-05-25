وكيل التربية لشؤون الامتحانات : عقوبات صارمة لأي مخالفة في العملية الامتحانية

أكد الدّكتور مُحسن الكبيّر، وكيل وزارة التربية والتعليم لِشؤون المراقبات، رئيس اللجنة العُليا لاِمتحانات الشهادات العامّة، أن عملية ضبط الامتحانات لهذا العام لن تكون كما كان الوضع العام الماضي.

وقال الكبير في تصريحات تلفزيونية اليوم، ستكون هناك عقوبات صارمة لأي مخالفة، تتعدى الخصم والتنبيه، معتبرا ملف الامتحانات ملفا وطنيا والتقصير فيه يضر المصلحة العامة، على المديين البعيد والقريب.

وأشار الكبير إلى أن المخالفات والتلاعب بالعملية الامتحانية تؤثر على بناء الأجيال وعلى العملية التعليمية بشكل كامل وتضر بسمعة التعليم في ليبيا، مؤكدا أن الوزارة لن تتغاضى عن خطأ حتى الأخطاء غير المقصودة.

ولفت الوكيل إلى أن الوزارة تعمل لضمان سير الامتحانات دون أي اختراقوكل الخطوات تتم بدقة متناهية، مشيرا إلى أن فكرة بنك الاسئلة تمثل حلا يقلل من الأخطاء ويضمن سرية الأسئلة، ويمكن من خلالها اختيار الأسئلة بشكل آلي.