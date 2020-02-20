وكيل التعليم.. يتابع إجراءات صرف علاوة الحصة بمراقبات طرابلس

مراقبو التعليم ببلديات طرابلس قدموا اعتذارهم للمعلمين عن التأخير الحاصل في صرف مستحقاتهم المالية [انترنت]

وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام يزور مراقبة الخدمات المالية طرابلس لمتابعة إجراءات صرف علاوة الحصة للمعلمين

وتابع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” الأربعاء، في زيارة ميدانية نفذها لمقر مراقبة الخدمات المالية طرابلس التقى خلالها بمراقب الخدمات المالية” عيسى مختار” بحضور مراقبي التعليم ببلديتي طرابلس المركز وسوق الجمعة “عبد اللطيف ” ورشاد بشر” ، إجراءات صرف مقابل علاوة الحصة للمعلمين عن العام الدراسي 2018-2019م،وطمأن مراقب الخدمات المالية السيد الوكيل ومراقبي التعليم والمعلمين أن العمل على إتمام إجراءات صرف العلاوة يسير على قدم وساق وبشكل متواصل من أجل إعطاء المعلمين حقوقهم بما يحفزهم على أداء رسالتهم التربوية بكل رغبة واقتدار وبما يسهم في إنجاح العام الدراسي الجاري.

واتفق السيد الوكيل خلال اللقاء مع مراقب الخدمات المالية طرابلس على عقد اجتماع موسع اليوم الخميس ، يضم مراقبي التعليم ببلديات طرابلس إلى جانب مديري مكاتب التوثيق والمعلومات وأقسام الشؤون المالية بالمراقبات وذلك بهدف الوقوف عن كثب على كافة النواقص والملاحظات التي حالت دون إتمام إجراءات صرف العلاوة بكل مراقبة تعليم ومعالجتها ومنحها لمستحقيها.

وحول علاوة الحصة للمعلمين التابعين لمراقبة التعليم عين زارة عن العام الدراسي 2017-2018 بين الوكيل بأن وزارته خاطبت وزارة المالية لصرفها وهي موجودة حالياً بحساب الودائع والأمانات بوزارة المالية.

ومن جانبهم وجه مراقبو التعليم ببلديات طرابلس اعتذارهم للمعلمين عن التأخير الحاصل في صرف مستحقاتهم المالية مقابل علاوة الحصة معزين ذلك للظروف الصعبة التي مرت ولازالت تمر بها العاصمة طرابلس.

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