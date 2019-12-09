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وكيل التعليم يتابع سير العملية التعليمية ببلدية الزاوية

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 ديسمبر 2019 - 18:54
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الوكيل اطمأن على حسن سير العملية التعليمية في البلدية. [تعليم الوفاق]
التقى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” في إطار جولته الميدانية التي ينفذها الاثنين، لمراقبات التعليم ببلديات الزاوية، مديري المؤسسات التعليمية ببلدية الزاوية الغرب، بحضور مراقب التعليم بالبلدية “عبد الحكيم حسن” ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات بالمراقبة ومدير مكتب التفتيش والتوجيه التربوي بالمنطقة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الوكيل اطمأن من مديري المدارس على حسن سير العملية التعليمية في البلدية، واستمع إلى الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل بمؤسساتهم، وبحث معهم سُبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

هذا وأشرف الوكيل على تسليم الملاك الوظيفي بعد إنجازه من المدارس إلى مكتب التفتيش التربوي بالمنطقة لكي تتم عملية مراجعته واعتماده.

وعلي هامش اللقاء تم تكريم الطالبة “شيماء مفتاح ضو” والتي تحصلت علي الترتيب الرابع علي مستوي ليبيا في الشهادة الثانوية للعام الدراسي الماضي2018-2019م ، والطالب الكفيف “محمد أبوعجيلة ابولقاسم” والذي تحصل بدوره على الشهادة الثانوية بتقدير عام “جيد جداً.

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وفي ختام اللقاء أعرب الوكيل عن بالغ شكره وتقديره لكل الأسرة التربوية والإدارية بالمدارس على إنجازهم الملاك الوظيفي كأول مراقبة تعليمية للعام الدراسي الحالي.

كما افتتح وكيل وزارة التعليم، رفقة عميد البلدية “جمال بحر” ومراقب التعليم “البشير الأخضر”، مدرسة أبوصرة للتعليم الثانوي، التابعة لمراقبة التعليم ببلدية الزاوية المركز.

وأكد الوكيل بأن هذه المدرسة ستساهم إلى حد ما في تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمنطقة.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن “عادل جمعة” قوله، إنه يوجد العديد من المدارس الجديدة الأخرى التي سيتم افتتاحها خلال جولته اليوم ببلدية الزاوية، مثمناً بذلك جهود البلدية والمراقبة في توفير مناخ تعليمي ملائم ومساهمتهما الفاعلة في الرقى بالعملية التعليمية والتربوية ببلادنا.

كما أوضح الوكيل بأن الزيارة ستتضمن افتتاح مدارس جديدة بالبلدية والوقوف علي سير العملية التعليمية ومتابعة تفعيل المشاريع التعليمية المتوقفة.

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