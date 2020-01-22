وكيل التعليم يُتابع سير العملية التعليمية ببلدية طرابلس المركز

الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بعد توقفها واستئنافها. [تعليم الوفاق]

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة”، خلال جولة ميدانية، قام بها الأربعاء، إلى عدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز، سير الدراسة بالمدارس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وحسن سيرها بعد توقفها واستئنافها في كافة المؤسسات التعليمية بطرابلس، والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.