وكيل التعليم يُتابع سير العملية التعليمية ببلدية طرابلس المركز

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة”، خلال جولة ميدانية، قام بها الأربعاء، إلى عدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز، سير الدراسة بالمدارس.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وحسن سيرها بعد توقفها واستئنافها في كافة المؤسسات التعليمية بطرابلس، والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.
وشملت الجولة مدارس “أحمد بن شتوان ، الهادي عرفة، النصر الثانوية وابن الهيثم”.
والتقى الوكيل خلال جولته بعدد من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، واستمع إلى مخاوفهم وملاحظاتهم حول أسئلة الامتحان النهائي والترتيبات الخاصة بإجرائه، وأوضح لهم بأن الوزارة تعتزم تنظيم وعقد جلسات حوارية مفتوحة معهم في كافة المناطق للتعرف عن قرب على مخاوفهم والصعوبات التي تواجههم وإطلاعهم على تحضيرات وترتيبات الوزارة الخاصة بإجرء الامتحانات النهائية، بهدف تذليل الصعاب أمامهم وإيجاد الحلول الناجعة والمرضية لهم وطمأنتهم وإزالة مخاوفهم، حسب قوله.
وأبدى الوكيل رضاه وإعجابه بمستوى الانضباط والتنظيم داخل المؤسسات التعليمية، مثمناً بذلك جهود المعلمين والكوادر الإدارية في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية، ومساهمتهم الفاعلة في الدفع بما أسماه عجلة جودة التعليم وكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الطلبة.
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