وكيل التعليم يُوضح خطة استئناف الدراسة

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، إن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يُثار في صفحات التواصل الاجتماعي من فهم خاطئ لخطة الوزارة بخصوص استئناف الدراسة في الـ13 من يونيو القادم.

وأوضح الوكيل في تصريح لمكتب الإعلام بوزارة التعليم، خطة الوزارة في مجابهة جائحة كورونا وجملة الترتيبات التي أعدتها ضمن خطتها لاستئناف الدراسة والتي تتلخص في النقاط التالية:

حرصت وزارة التعليم على إيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية والجامعية والمعاهد العليا منذ 15 مارس الماضي كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم، وقد سبقت بذلك دول كثيرة تفشى بها المرض.

لم تتوقف الوزارة عن متابعة كافة الإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذه الجائحه وظلت اتصالاتها مستمرة مع جميع المنظمات الدولية عبر الدوائر المغلقة والتواصل الافتراضي للااجتماعات الدولية والأخذ بالتوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات، كما تتابع بشكل دوري الإجراءات والخطط التي ستعتمدها الدول العربية والإقليمية والدولية في إعادة فتح المدارس واستكمال العام الدراسي.

عقدت الوزارة الكثير من الاجتماعات مع جميع المسؤولين والخبراء في قطاع التعليم لتقييم الوضع وطرح خطة شاملة وكانت هذه الاجتماعات بحضور اللجنة المركزية لمكافحة الجائحة ونتج عن تلك الااجتماعات إقرار الدروس التعليمية عبر القنوات التلفزيونية لضمان استمرار التعلّم خلال فترة قفل المدارس، ومن ثم وضع خطة لاستئناف الدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية فقط وتم اعتماد هذه الخطة من قِبل اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة بشروط محددة، وقد تعهدت الوزارة بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة في تقرير اللجنة.

محتوى ذو صلة تعليم «الوفاق» تُناقش الضوابط النهائية لخطة استئناف الدراسة وبناءً على ذلك، أوضح الوكيل أن وزارة التعليم تُكرر تأكيدها على أن المستهدفين للدراسة هم طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ولمدة 6 أسابيع فقط ومن ثم إجراء الامتحانات النهائية. وفيما يتعلق باستئناف الدراسة لطلبة مراحل سنوات النقل، أوضح عادل جمعة أن الوزارة ستتخذ الإجراء المناسب في ضوء تقييم الوضع ومدى نجاح العودة لطلبة الشهادتين ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومدى انحسار الجائحه ليُبنى على الشيء مقتضاه، وفق قوله وأضاف يقول: “في الوقت الذي نُشدد فيه حرصنا على سلامة طلابنا نحاول أيضا تلبية الدعوات المطالبة بوضع استراتيجية لاستئناف الدراسة”. كما أكد على أن الوزارة لن تتوانى في إيقاف الدراسة إذا ما ثبت أن مؤشرات الجائحة سترتفع وفق خطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إجراء المسح الشامل لعدد من البلديات.