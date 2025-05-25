وكيل «الحكم المحلي» يبحث إطلاق مشاريع خدمية جديدة في بلدية أبوسليم

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 25 مايو 2025 - 15:22 | آخر تحديث: 25 مايو 2025 - 15:23 نُشر: الأحد، 25 مايو 2025 - 15:22
ليبيا
حكومتنا
الارتقاء بمستوى الأداء البلدي وتحسين الخدمات في المنطقة

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى سالم، مع عميد بلدية أبوسليم المكلف، محمد عبد الصمد، أبرز احتياجات البلدية وسبل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة، عدداً من الملفات الحيوية، على رأسها الأوضاع الإدارية والمالية للموظفين، والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء البلدي وتحسين الخدمات في المنطقة.

وأكد الوكيل سالم خلال اللقاء على أهمية مواصلة العمل في مختلف مرافق البلدية والجهات التابعة لها، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إلى تلبية تطلعات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة.

آخر تحديث: 25 مايو 2025 - 15:23
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً