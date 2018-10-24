وكيل الداخلية يستقبل وفدًا من البرلمان الهولندي

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني ظهر اليوم الأربعاء بإدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية وفداً من البرلمان الهولندي والمنسق الإقليمي بالسفارة الهولندية لدي ليبيا ,وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

حيث نوقش خلال هذا اللقاء سبل التعاون بين البلدين الصديقين فيما يخص ملف الهجرة والتنسيق في وضع آليات عمل داخل مراكز الإيواء والعمل على تحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين.

وأكد الوكيل إن دولة هولندا هي أحد الدول الممولة والداعمة لملف الهجرة الغير الشرعية، وإن وزارة الداخلية تدعم كل الجهود الدولية والتي من شأنها رفع المعاناة عن المهاجرين، ومناقشة التفاصيل التي تتمحور حول هذا الملف وكما ثمن السيد الوكيل الدور الهولندي في دعمهم للعودة الطوعية للمهاجرين.

ومن جهته رحب الوفد الهولندي بحفاوة الإستقبال وإنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة إنخفاض عدد تدفق المهاجرين وهذا يدل على مدى الجدية والإيجابية في العمل.

وفي ختام اللقاء أكد الوكيل بأننا شركاء مع الدول الأوروبية في ما يخص ملف الهجرة وإن دولة ليبيا هي دولة عبور وليست المقصد وبأنها تحترم حقوق الإنسان وديننا الإسلامي الحنيف يحثنا على إحترام المستضعفين بغض النظر عن إنتمائهم وجنسياتهم.