وكيل الداخلية.. يُناقش أهمية الاتصالات الأمنية داخل مكونات الوزارة

الاهتمام بغرف العمليات ودعمها بالإمكانيات الضرورية لأداء المهام والواجبات. [داخلية الوفاق]

أجتمع وكيل وزارة الداخلية عميد “خالد مازن” ظهر يوم أمس الأحد برؤساء غرف الاتصالات ضم “هيئة السلامة الوطنية وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الشرطة السياحية ومصلحة أمن المرافق والمنشآت والشؤون الفنية والدعم المركزي والمرور والتراخيص ومديريات أمن “طرابلس, تاجوراء, جنزور, الجفارة” ومكتب المناوبة والتنسيق.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية الاتصالات الأمنية في عدد من مكونات وزارة الداخلية, وأطلع السيد الوكيل عن أسباب تأخر وتعطيل وصول البلاغات والإرساليات في غرف الاتصالات الرئيسية، وذلك لوضع الحلول الناجحة لها كالعمل على تدشين غرفة عمليات رئيسية تغطي طرابلس بالكامل.

وأكد الوكيل على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعين السابقين وما تم تنفيذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل والتنسيق بين مكونات وزارة الداخلية.

وفي ختام الاجتماع السيد الوكيل على أهمية الاهتمام بغرف العمليات ودعمها بالإمكانيات الضرورية لأداء المهام والواجبات المسندة إليها على الوجه المطلوب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

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