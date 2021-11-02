وكيل المالية لـ«عين ليبيا»: باشرنا إجراءات رفع القيود عن أموال الليبيين في مالطا

قال وكيل وزارة المالية إبراهيم عكرة لـ”عين ليبيا” إن الوزارة باشرت اليوم إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين والشركات الليبية في مالطا.

وأوضح عكرة في تصريحه أنه بحث مع مدير “بنك فاليتا” الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك ضد المواطنين الليبيين و الشركات الليبية بقفل و تجميد الحسابات والتحويلات البنكية.

وأضاف عكرة أنهم وجّهوا عبر السفارة الليبية في مالطا الدعوة للشركات الليبية والمواطنين الليبيين المقيمين في مالطا للحضور والاجتماع معهم والاستماع لمشاكلهم.

وتابع عكرة أنّهم سيستلمون غدا الأربعاء الملفات والبيانات المتعلقة بالأموال المصادرة و المجمدة للبداء في إجراءات ترجيعها اليهم.