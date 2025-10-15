وكيل الشؤون التربوية تبحث سُبل تطوير التعليم مع مراقبي بني وليد وتينيناي

التقت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود بمكتبها ظهر اليوم مراقب التربية والتعليم ببلدية بني وليد الدكتور علي إدريس أبو قنيدل، ومراقب التربية والتعليم ببلدية تينيناي الأستاذ سعيد عثمان الباقول.

وناقش اللقاء سير العملية التعليمية في البلديتين، إلى جانب ملف سد العجز في بعض التخصصات الدراسية، والإفراجات المالية الخاصة بالعاملين في قطاع التعليم، وذلك في إطار متابعة الوزارة لاحتياجات مراقبات التربية والتعليم والعمل على تذليل الصعوبات لضمان استقرار العام الدراسي.