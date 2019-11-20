وكيل دفاع «الوفاق» يستعرض برامج التعاون مع بريطانيا

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، الأربعاء بمكتبه في طرابلس، الملحق العسكري البريطاني العقيد بحار ديفيد روبرتسون.

وأوضح مكتب الإعلام بالوزارة، أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة التي تمر بها ليبيا والعدوان على العاصمة طرابلس.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين الليبي والبريطاني، وتم استعراض برامج التعاون بين الجانبين، و أفضل السُبل لتطوير وإنجاح هذا التعاون.

من جانبه ثمن الملحق العسكري البريطاني، الجهود التي تقوم بها وزارة الدفاع بحكومة الوفاق من أجل بناء الجيش، وفق قوله.

