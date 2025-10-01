وكيل شؤون البلديات يبحث تطوير الأداء الخدمي في بلدية سيناون

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس مع عميد بلدية سيناون، لبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه البلدية، وسبل معالجتها من خلال حلول عملية ومستدامة، تضمن تحسين الأداء البلدي وتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.

وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء أن البلديات تُعد المحرك الأساسي للعمل البلدي ودعامة رئيسية للاستقرار المجتمعي، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية في منظومة الإدارة المحلية.