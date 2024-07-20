وكيل لامين يامال يطالب بزيادة أجره مع برشلونة

طالب جورجي مينديز وكيل أعمال النجم الشاب لامين يامال بزيادة راتب الأخير مع ناديه برشلونة الإسباني بعد تألقه في كأس أوروبا الأخيرة التي توج بها مع منتخب إسبانيا.

واستطاع يامال، 17 عاما، المساهمة بخمسة أهداف في البطولة بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لأربع، كما لم يسبقه أي لاعب في تاريخ البطولة بالمساهمة في أهداف في أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

ويمتد عقد يامال مع ناديه برشلونة حتى صيف 2026 واتفاق مبدئي حتى 2030 بفسخ عقد يبلغ مليار يورو، إلا أن ممثليه بقيادة البرتغالي الشهير جورجي مينديز بدأوا بمفاوضة النادي الكتالوني لزيادة عقده بحسب “سبورت” الكتالونية.

وأضافت الصحيفة: يعمل مينديز على تغيير بنود عقد يامال مع برشلونة كي يحصل على أجر أعلى من الحالي وهو الذي لا يعكس مستواه الحالي.

وكان جوان لابورتا، رئيس النادي الإسباني وعد مينديز بأن يبذل جهدا ماليا لإرضاء يامال بما يتناسب مع مستوياته الحالية.

وعلى الرغم من بقاء عام على دخوله العام الأخير في عقده الأول والاتفاق المبدئي حتى 2030، إلا أن برشلونة يخشى أن يبدأ المقربون من يامال بطرح الأسئلة حول أوضاع النادي المالية أو أن يرحل ابن “لا ماسيا” إلى مغامرة أخرى.