وكيل وزارة التربية تتابع سير امتحانات الثانوية في تاجوراء

قامت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعود الأسود، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمتابعة انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمراقبة التربية والتعليم في بلدية تاجوراء.

وشملت الجولة زيارة إلى لجنتي “شهداء الانتفاضة” و”تاجوراء المركزية”، حيث اطّلعت الوكيلة، برفقة مراقب التربية والتعليم بالبلدية الأستاذ سمير بالأشهر، على سير الامتحانات، ومدى جاهزية المراكز، وتوفّر الأجواء المناسبة للطلبة بما يضمن أداءهم في بيئة تعليمية مستقرة.

كما تابعت الدكتورة “الأسود” انطلاق المرحلة الخامسة من مشروع التعليم الاستدراكي، وذلك من خلال زيارة إلى مركز “فتح مكة”، حيث وقفت على آليات تنفيذ المشروع، وأكدت على أهمية تعزيزه لدعم الطلبة المتعثرين وتمكينهم من مواصلة تعليمهم.

تأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية على ضمان جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات التربوية في مختلف المناطق.