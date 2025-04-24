وكيل وزارة التربية والتعليم تتفقد سير العملية التعليمية ببلدية قصر بن غشير

أجرت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، زيارة تفقدية إلى مراقبة التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير، برفقة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة عبد البارئ الشتوي.

وشملت الجولة التفقدية، التي رافقها خلالها عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، زيارة كل من ديوان المراقبة، ومدرسة التحرير، ومدرسة السدرة، حيث اطّلعت خلالها على “سير العملية التعليمية وامتحانات الفترة الثانية لطلاب الشهادات العامة”.

وفي إطار الزيارة، حضرت الأسود “افتتاح فصل جديد للتعليم الاستدراكي بمدرسة السدرة، ضمن الاستعدادات لإطلاق المرحلة الخامسة من مشروع التعليم الاستدراكي، الذي يستهدف تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بهدف سد الفاقد التعليمي، وتعزيز مهارات القراءة والكتابة”.

كما تابعت وكيل الوزارة خلال الزيارة “استعدادات المراقبة لانطلاق الامتحانات النهائية للصفين الرابع والخامس، والمقررة مطلع الأسبوع المقبل”.

وفي ختام زيارتها، قدّمت مسعودة الأسود تهانيها لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي بمناسبة انتهاء العام الدراسي، متمنية لهم عطلة صيفية ممتعة ومليئة بالأنشطة المفيدة.