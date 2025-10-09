وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من المراقبات

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، صباح اليوم سير العملية التعليمية في عدد من المراقبات التعليمية. شملت الجولة مدرستي “نجلاء الخالدية” للتعليم الأساسي و”صياد” الثانوية بنات في مراقبة التربية والتعليم جنزور، إضافة إلى مدرسة “العرب” الثانوية بنين في مراقبة التربية والتعليم سوق الجمعة.

وخلال جولته، اطلع الدكتور الكبير على مدى انتظام سير العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية، وتفقد وصول الكتاب المدرسي وفق خطة توزيعه على المراقبات. كما استعرض مدى التزام الإدارات المدرسية والمعلمين بالجداول الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكّد الدكتور الكبير على أهمية توفير بيئة تربوية مناسبة لضمان سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب، مشددًا على ضرورة استمرارية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح العام الدراسي.