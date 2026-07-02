وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس نالوت ويبحث «صيانة المرافق التعليمية»

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، رفقة مدير إدارة الفئات الخاصة بالوزارة الأستاذ مفتاح الدريجي، زيارة ميدانية إلى مراقبة التربية والتعليم ببلدية نالوت، في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد الوزاري بعميد بلدية نالوت السيد مجدي بغني، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية الأستاذ فتحي قنان، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام، فضلًا عن مجموعة من الأعيان والمسؤولين في قطاع التعليم بالمنطقة.

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع بديوان البلدية خُصص لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع التعليم، حيث جرى استعراض وضع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وبحث آليات استكمال المشاريع المتوقفة، إلى جانب صيانة المدارس المتضررة بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كما تناول الاجتماع ملف سد العجز في الكوادر التربوية في بعض التخصصات العلمية، مع التأكيد على أهمية تفعيل برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة المعلمين، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل البلديات.

وبحث الحضور كذلك احتياجات المؤسسات التعليمية من المقاعد الدراسية والكتب المنهجية وتجهيزات المعامل والمختبرات التقنية، في إطار السعي إلى تحسين البيئة المدرسية وتوفير متطلبات التعليم الأساسية.

وأكد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمجالس البلدية، بهدف معالجة التحديات الميدانية وتسريع تنفيذ المشاريع التعليمية المتوقفة، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات التعليمية في بلدية نالوت.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق البلاد.