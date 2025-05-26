وكيل وزارة التربية يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية في زوارة

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، زيارة ميدانية إلى عدد من اللجان الامتحانية بمراقبة التربية والتعليم في زوارة، وذلك لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

ورافق الدكتور الكبير في جولته مراقب التربية والتعليم بالبلدية، الأستاذ أيمن كوثارة، حيث اطلع على مستوى الالتزام بالإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة من الوزارة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام.

كما توقف الوكيل عند لجان التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة امتحانية مرنة تلبي احتياجاتهم وتضمن أداءهم في أجواء مناسبة.

وأشاد الدكتور الكبير بجهود لجان الإشراف والتنظيم، مثمنًا دورهم في تذليل الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية الامتحانية.