وكيل وزارة التربية يتفقد استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد في الزاوية المركز

تفقد الدكتور محسن الكبير، وكيل وزارة التربية لشؤون المراقبات، انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 في مدرسة خولة بنت الأزور التابعة لمراقبة التربية والتعليم بالزاوية المركز.

رافقه في الجولة مراقب التربية والتعليم بالبلدية، الأستاذ عادل الكاسح، حيث أشاد الدكتور الكبير بالدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في بناء الأجيال، مؤكدًا على أهمية الرسالة التربوية التي ينهضون بها في ترسيخ قيم العلم والمعرفة وخدمة المجتمع.

واطلع وكيل الوزارة على استعدادات الإدارات المدرسية والكوادر التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والطلاب لضمان عام دراسي ناجح ومثمر.