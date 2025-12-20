التربية تتابع سير العملية التعليمية في المعمورة

أجرى وكيلُ وزارةِ التربيةِ لشؤونِ المراقباتِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ محسنُ الكبيرِ زيارةً تفقديةً إلى مراقبةِ التربيةِ والتعليمِ بالمعمورةِ، وتابعَ سيرَ العمليةِ التعليميةِ، ورصدَ الاحتياجاتِ الفعليةِ داخلَ المؤسساتِ التعليميةِ.

والتقى وكيلُ الوزارةِ خلالَ الزيارةِ مراقبَ التربيةِ والتعليمِ أبوالقاسمِ الشيباني، وعميدَ بلديةِ المعمورةِ فرجَ أبوزيان، واجتمعَ بعددٍ من مديري المكاتبِ ورؤساءِ الأقسامِ بالمراقبةِ، وناقشَ معهم سبلَ تعزيزِ جودةِ التعليمِ، وتوفيرِ بيئةٍ مدرسيةٍ آمنةٍ، تضمنُ سلامةَ الطلبةِ والتلاميذِ.

وأكدَ وكيلُ وزارةِ التربيةِ أهميةَ دورِ المرشدِ النفسيِّ والمسعفِ الصحيِّ في نشرِ الوعيِ الصحيِّ داخلَ المدارسِ، ودعا إلى تكثيفِ جهودِ التوعيةِ والتثقيفِ، وتفعيلِ برامجِ الصحةِ المدرسيةِ، لتعزيزِ ثقافةِ الوقايةِ والحمايةِ بينَ الطلابِ.

وناقشَ محسنُ الكبيرِ عددًا من الملفاتِ الإداريةِ والتعليميةِ المهمةِ، وشملتْ معالجةَ العجزِ القائمِ داخلَ بعضِ المؤسساتِ التعليميةِ، ومراجعةَ محاضرِ الدرجاتِ والتسوياتِ، وتعديلَ المؤهلاتِ للمعلمينَ، بما يضمنُ انتظامَ العمليةِ التعليميةِ، وتحقيقَ معاييرِ الجودةِ المنشودةِ.