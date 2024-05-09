وكيل وزارة التربية يدعو للإسراع بتسوية معاملات المحالين على التقاعد وتكريمهم

طلب وكِيل وزارة التربية والتعليم لِشؤون المراقبات الدّكتور محسن الكبيّر، ِالإسراع بتسوية المعاملات الإدارية والمالية للمُحالِين على التّقاعد لِبلوغهم السِّن القانونية، وتكريم من أفنوا أعمارهم في خدمة التّعليم، عِرفاناً بجهودهم، ودورهم في تربية وتنشئة الأجيال.

وذكرت الوزارة في بيان على “فيسبوك” أن الكبير تفقد أمس الاربعاء، مُراقبة التّربية والتّعليم ـ سوق الجمعة، وعقد اِجتماعاً ضم كافة مُديري المكاتب، ورؤساء الأقسام بدِيوان المراقبة، في إطار جولاته التّفقّدية لِمتابعة سَير العمل بِمراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات.

.وناقشَ الاِجتماع الذي حضره مُدير إدارة التّعليم الأساسي بالوزارة، ومراقب التّربية والتّعليم ببلدية سوق الجمعة عدد من الملفات المهمّة.

ودعا الوكِيل لرفع كفاءة العامِلين بدواوين مُراقبات التّعليم، ما ينعكس على أداء المؤسّسات التّعليمية، كما وجّه بالاهتمام بالتّحول الرّقمي في الإجراءات الإدارية وأرشفة بيانات العامِلين، والاِستفادة من منظومة مركز المعلومات والتوثيق في اِستنباط البيانات اللازمة.

.وبشأن الاِمتحانات، قال الوكيل أنّ التّقارير الواردة بِشأن سَير اِمتحانات النّقل لِطلاب مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، تُؤكّد أنّها تسِير بِشكلٍ جيّد، موضحاً أن المركز الوطني للامتحانات يبذل قصارى جُهوده للاستعداد لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، وتلافي أيّ قصور واجه سير الاِمتحانات خلال الأعوام الماضية لِضمان سير الاِمتحانات بِشكلٍ جيّد.

.وفي ختام الاِجتماع شدّد الوكيل على ضرورة تفادي ظاهِرة الغِش، والْحَدِّ منه، مُضيفاً أنّ عُقوبات صارمة ستفرض على كل من يتهاون في أداء مهامِه من الملاحظين، والمراقبين، والمشرفين على سَير اِمتحانات الشهادات العامة، وذلك وفق ما تنص عليه اللوائِح والقوانين.