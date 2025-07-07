وكيل وزارة التربية يلتقي مراقب تعليم ترهونة لبحث سير الامتحانات والملفات الإدارية

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير، اجتماعًا ظهر اليوم في مكتبه مع مراقب التربية والتعليم ببلدية ترهونة خالد الكبير.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب مناقشة ملف الملاكات الوظيفية، وعدد من الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة بسير العمل داخل المراقبة، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة في البلدية.

ويأتي اللقاء في ظل أجواء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وهي من المحطات الأساسية في تقييم مستوى المنظومة التعليمية في ليبيا، خاصة في ظل التحديات الإدارية واللوجستية التي تواجهها البلديات والمراقبات التعليمية في مختلف مناطق البلاد.

وبلدية ترهونة، التي شهدت في السنوات الأخيرة اضطرابات أمنية واجتماعية، تسعى اليوم إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات العامة، وعلى رأسها التعليم.