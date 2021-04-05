الخارجية تُناقش مع السفارة التونسية مشاكل المواطنين الليبيين في تونس

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية الدكتور محمود التليسي، اليوم الخميس بديوان وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، مع سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى ليبيا لسعد العجيلي وبرفقته ماهر الرياحي.

وأفاد السفير التونسي خلال اللقاء، بأن رئيس الجمهورية التونسية سعيد لزيارته ليبيا وأشاد بحفاوة الإستقبال ، وباستقرار الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

هذا وناقش اللقاء العديد من النقاط المهمة منها الاستعداد لاجتماع اللجنة الليبية التونسية المشتركة، وحل مشكلة عرقلة المواطنين الليبيين عند الدخول للأراضي التونسية بحجة تشابه الأسماء، وكذلك مشكلة مصادرة أموال المواطنين الليبيين عند مغادرتهم الأراضي التونسية والنظر بالإضافة إلى مراجعة البرتوكول الصحي المعتمد بين الطرفين لتسهيل عملية تنقل المواطنين بين البلدين.