وكيل وزارة الداخلية يبحث خطة تطوير وصيانة طريق المطار

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، اجتماعاً موسعاً بديوان الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين عن قطاع الطرق والجسور، ومندوب عن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، إضافة إلى مدير مكتب الوكيل.

وناقش الاجتماع خطة تطوير وصيانة طريق المطار، حيث تم استعراض الإجراءات والتدابير الفنية والأمنية اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والفنية والشركة المنفذة.

وأكد اللواء محمود سعيد أن تنفيذ المشروع سيتم وفق خطة أمنية مدروسة تضمن سلامة المواطنين وانسيابية حركة المرور طوال فترة العمل، مشدداً على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بالمهام الموكلة إليها لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد.

هذا ويُعد طريق المطار أحد الشرايين الحيوية في العاصمة طرابلس، كونه يربط وسط المدينة بالضواحي الجنوبية ومطار طرابلس الدولي.

ويشهد الطريق كثافة مرورية يومية، ما يجعل صيانته وتطويره أولوية لضمان سلامة المواطنين وانسياب الحركة المرورية.

كما تندرج أعمال الصيانة ضمن خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الخدمية والأمنية، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات في العاصمة.