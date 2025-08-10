اجتماع أمني في وزارة الداخلية لمتابعة سير العمل في بلدية غدامس

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، صباح اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان الوزارة، كلاً من مدير أمن غدامس العميد هشام دعوب، وعميد بلدية غدامس يعقوب ضوي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي، وذلك بحضور مدير مكتب الوكيل اللواء طارق كعيبة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل الأمني في بلدية غدامس، مع التأكيد على أهمية الجهود المبذولة لتقديم خدمات أمنية فعّالة ومتميزة للمواطنين، لا سيما في ظل الطبيعة الحدودية للمنطقة، التي تتطلب يقظة ومتابعة مستمرة.

كما جرى بحث آليات تطوير الأداء الأمني، والتعامل مع التحديات والخروقات المحتملة، إضافة إلى استعراض أبرز الاحتياجات الفنية واللوجستية لمديرية الأمن في المدينة.

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء محمود سعيد على اهتمام وزارة الداخلية بدعم مديرية أمن غدامس، وتعزيز قدراتها من خلال توفير الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة العناصر الأمنية وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.