وكيل وزارة الداخلية يجتمع مع مدير أمن منفذ رأس جدير 

شدد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين خلال اجتماعه مع مدير أمن منفذ رأس جدير عميد سالم العكعاك على ضرورة الإسراع لوضع الحلول العاجلة لحركة التنقل للمسافرين والبضائع بين البلدين والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمنفذ.

واستعرض خلال الاجتماع الصعوبات التي تواجه سير العمل داخل منفذ رأس جدير والمشاكل التي تواجه حركة تنقل المسافرين بين الجانبين الليبي والتونسي، والصعوبات التي تعيق حركة المسافرين ومرعاه الإجراءات القانونية والأمنية بالمنفذ، والتعاون والتنسيق بين كافة مكونات وزارة الداخلية العاملة بالمنفذ والأجهزة الأمنية والرقابية الأخرى.