وكيل وزارة الداخلية يعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً لبحث خطط تأمين عيد الأضحى

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، صباح اليوم اجتماعًا أمنيًا هامًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير مكتب الوزير، ومدير عام إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، إلى جانب مديري أمن طرابلس، تاجوراء، جنزور، النواحي الأربع، ومدير مكتب الوكيل.

واستهل اللواء محمود سعيد الاجتماع بنقل تهاني وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، إلى كافة منتسبي الوزارة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالأمن والخير والبركات.

وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لسير العمل الأمني داخل مختلف مكونات الوزارة، حيث تم استعراض جاهزية مديريات الأمن وخططها التشغيلية خلال عطلة العيد. كما تم تكليف المديريات بوضع وتنفيذ خطط أمنية مشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن العام، وضمان انسيابية الحركة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

وأكد اللواء محمود سعيد على ضرورة التنسيق الفعّال بين كافة الأجهزة والإدارات الأمنية، مشددًا على أهمية الجاهزية التامة والاستعداد المبكر لمواجهة أي طارئ، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة خلال أيام العطلة.