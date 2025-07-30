وكيل وزارة الدفاع يبحث مع السفير القطري تفعيل اتفاقية التعاون العسكري

التقى وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام الزوبي، صباح اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد بن محمد الدوسري، في مقر ديوان الوزارة بطرابلس.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حيث ناقش الطرفان تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة عام 2020، مع إدخال تعديلات جديدة تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع.

وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا وقطر، مؤكدين على أهمية استمرار الدعم القطري للشعب الليبي في مسيرته نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.