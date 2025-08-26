وكيل وزارة الدفاع يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية لتعزيز التعاون العسكري والأمني

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام الزوبي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، وذلك بمقر الوزارة في طرابلس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالشأنين العسكري والأمني، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات.

وأشاد برنت بالتطور الملحوظ الذي تشهده وزارة الدفاع في الفترة الأخيرة، مثمنًا الجهود المبذولة للارتقاء بأدائها وتحقيق الاستقرار المؤسسي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، وتعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة.