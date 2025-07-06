وكيل وزارة الشؤون يزور المركز الدولي للنهوض بالأشخاص «ذوي الإعاقة» في تونس

في إطار مشاركته في الاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى للتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انعقد يومي 30 يونيو و1 يوليو 2025 بالعاصمة التونسية، قام وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، علي الناضوري، بزيارة ميدانية إلى المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة قمرت.

ورافق الناضوري في هذه الزيارة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، حيث اطلع الوفد على أنشطة المركز وبرامجه المتعلقة بالتأهيل والتكوين والإدماج، إلى جانب تفقده لورش العمل الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد وكيل عام الوزارة خلال الزيارة أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة، مشددًا على التزام الوزارة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطوير السياسات الوطنية وتوسيع آفاق التعاون العربي والدولي في هذا المجال.