وكيل وزارة الصحة: انتقلنا إلى مرحلة الأفعال

قال وكيل الوزارة “محمد هيثم” خلال افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى جراحة الحروق والتجميل صباح اليوم الإثنين؛ ” انتقلنا إلى مرحلة الأفعال، وسنشرع في تنفيذ جملة من المشروعات وافتتاح أقسام جديدة واستكمال مشاريع توقفت منذ عام 2012″.

وأوضح ا،ي لعناصر التمريض المتوسط وتجهيز مطبخ وتوريد مغاسل ووحدات تجفيف.

حيث يأتي افتتاح هذا القسم بعد زيارة أجراها الوكيل خلال شهر فبراير الماضي للمستشفى بهدف توفير عدد من الإحتياجات العاجلة؛ ووفقاً لما أحالته إدارة المستشفى من إحتياجات فقد تم توفير مستلزمات طبية للمستشفى و3 أجهزة “كومبيوتر” حديثة للمعمل.

وفي السياق ذاته أكد استشاري جراحة الحروق والتجميل “د.الشارف تنتوش ” أن افتتاح قسم العلاج الطبيعي سيحدث “فارقاً كبيراً” في إعادة تأهيل المصابين بحروق أو حوادث في اليد أو الوجه أو الفك؛ باعتبار أن التأهيل “يمثل العنصر الأساسي في تحسين الخدمات” .

في حين ذكر مدير مكتب الإعلام بالمستشفى “علي الرياني” أن القسم مجهز “بأحدث ” الأجهزة “المتطورة” ؛ ويمكنه استقبال أكثر من 50 متردداً يومياً؛ كما سيتم تخصيص يوم لاستقبال حالات النساء والأطفال وآخر لاستقبال حالات الرجال.