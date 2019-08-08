وكيل وزارة الصحة والسفير الإيطالي يتطلعان لتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين

ناقش وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للجرحى.

حيث أكد اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الصحية القائمة بين البلدين.