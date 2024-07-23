وكيل وزارة الصحة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية

اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية سمير كوكو، مع ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا أحمد زويتن، بحضور مديري إدارات الطوارئ والجودة والمشروعات ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، والفريق الفني بمنظمة الصحة العالمية.

وتناول الاجتماع متابعة وتقييم ما تم إنجازه من المشاريع المتفق عليها بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في إطار العمل على الارتقاء وتحسين المنظومة الصحية.

وقدم ممثل منظمة الصحة العالمية تقريرا موجزا حول مشروع دعم النظام الصحي في الطوارئ وتجهيز غرفة العمليات المركزية داخل مبنى وزارة الصحة، وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، إلى أهمية استكمال هذا المشروع وفق المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة لتقديم كافة التسهيلات في سبيل إنجاحه.

وعلى نحو متّصل، أعرب السيد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان عن حرص وزارة الصحة على تعزيز الشراكة مع منظمة الصحة العالمية في تنفيذ المشاريع الصحية والتركيز على الاحتياجات وفق الأهمية.