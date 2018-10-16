وكيل وزارة العدل يستقبل رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين

في إطار العمل المستمر على عودة النازحين والمهجرين ومعالجة أوضاعهم خصوصا فيما يتعلق بالسجناء الليبيين القابعين في سجون الدول الأجنبية خارج دولة ليبيا.

استقبل وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان “خالد أبو صلاح الحسناوي”، صباح اليوم الثلاثاء بمكتبه، كل من الدكتور “محمد الفاضل جبران” رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين بالمجلس الرئاسي، و”البي محمد بشير” مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بحضور مستشار الوكيل “محمد بركان”.



واستعرض اللقاء في مجمله أوضاع وأحوال المواطنين الليبيين في الخارج خاصة ممن هم قابعين داخل السجون الأجنبية.



وناقش الحاضرون آلية ومنهجية العمل ودراسة المعوقات والإشكاليات في هذا الشأن، حيث تم الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات وعرضها على الوزارات المعنية بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم ويكفل معالجة أوضاع هذه الفئة في ظل الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان العربية والأجنبية ذات العلاقة.