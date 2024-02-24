وكيل وزارة العمل يستقبل نائب وزير العمل بجمهورية الفلبين 

استقبل وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل، المهندس عبدالناصر العقيلي، بصالة كبار الزوار بمطار معيتيقة الدولي، وفدا من وزارة العمل والمغتربين الفلبينية، برئاسة نائب الوزير لشؤون التوظيف، وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة الفلبينية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة العمل، أن الزيارة مخصصة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع العمالة الفلبينية في ليبيا.

حضر مراسم الاستقبال مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة مفتاح القاضي، ورئيس قسم التشريفات خليفة اطريش، والملحق العمالي بالسفارة الليبية في الفلبين زياد الصيد، والقائم بأعمال بسفارة جمهورية الفلبين لدى ليبيا الآن روي غابريولا. ـ