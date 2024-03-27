ولاية أميركية تمنع استخدام «القاصرين» لمواقع التواصل الاجتماعي

أقرت ولاية أميركية قانونا يقيد استخدام القاصرين لمواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، على أن “من هم أقل من 14 عاما لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي”، و”سيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات”، كما “تحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاما، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة”.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس: “نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية”.

كما رحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، باعتماد القانون، وقال: “نحن نعلم أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر”، مضيفا “نعلم أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا”.