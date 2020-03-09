عربي ودولي

ولاية أوريغون الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب كورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 مارس 2020 - 10:11
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عربي ودولي
ارتفع عدد حالات الوفاة كورونا في الولايات المتحدة إلى 19 حالة [انترنت]

أعلنت حاكمة ولاية أوريغون الأمريكية، كيت براون، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في الولاية وسط تفشي فيروس كورونا.
وقالت كيت خلال مؤتمر صحافي إن الطوارئ ستستمر لمدة 60 يوما، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في الولاية.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد الطوارئ إلى حين احتواء تهديد الفيروس.

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وبذلك انضمت أوريغون إلى ولايات نيويورك وكاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ، في ظل زيادة حالات الإصابة المسجلة بأنحاء الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة حتى أمس السبت إلى 19 حالة.

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