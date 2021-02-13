ولاية أوريغون الأمريكية تُسجل 4 إصابات لأشخاص تلقوا لقاح كورونا

باتت ولاية أوريغون الأميركية أولى الولايات التي تسجل إصابة أشخاص بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيحهم بشكل كامل، وفق البرتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات.

وذكرت صحيفة “أوريغون لايف” أن 4 أشخاص أصيبوا بالفيروس رغم مرور وقت كاف على تطعيمهم بجرعتين من اللقاحات المتوفرة والمعتمدة رسميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحالات تجعل من أوريغون أولى الولايات التي تشهد ما يسمى بـ”حالات الاختراق”، حيث يصاب شخص بالفيروس رغم تلقيحه.

ونقل تقرير الصحيفة عن عالم الأوبئة دين سايدنجر قوله إن الأمر متوقع، إذ أن اللقاحات المتوفرة مثل فايزر وموديرنا فعالة بنسبة 95% فقط.

وتوقع سايدنجر أن تسجل السلطات الصحية المزيد من مثل هذه الحالات لأن اللقاح غير فعال بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه لا يجب التوقف عن التلقيح لأن اللقاحات الحالية آمنة وقادرة على الوقاية من الحالات الشديدة للفيروس ومن الوفاة به.

وقالت الصحيفة إن إصابة الأشخاص الـ4 تطرح أسئلة مهمة حول اللقاحات وهل هي قادرة على وقف النسخ المتحورة التي ظهرت أول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل.

وستقوم السلطات الصحية في الولاية بدراسة التسلسل الجينومي للعينات من الأشخاص الأربعة لمعرفة تفاصيل النسخة التي أصيبوا بها.

وفي سياق متصل، يذكر أن خبراء الصحة ينصحون من يتلقى اللقاح بالاستمرار في الالتزام بالتدابير الصحية مثل ارتداء كمامة الوجه والتباعد الاجتماعي والغسل المتكرر لليدين.

وحتى الآن، تلقى أكثر من 10% من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا، كان النصف تقريبا من موديرنا وأكثر من النصف بقليل من شركة فايزر، وستوفر الشركتين ما مجموعه 600 مليون جرعة، أي ما يكفي لتحصين 90% من السكان.

وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 480,902 وفيات من أصل 27,492,413 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.