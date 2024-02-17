ولاية تكساس تبني قاعدة عسكرية قرب الحدود لردع المهاجرين

شكلت الهجرة غير الشرعية، أحد أكبر الأزمات الأكثر إلحاحا التى واجهت العديد من دول العالم خلال الأعوام الأخيرة، ما دفع الكثير منها لاتخاذ إجراءات خاصة لمواجهتها.

وفي هذا السياق، بدأت ولاية تكساس، ببناء “قاعدة” عسكرية في مدينة إيغل باس، بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك لردع الهجرة غير الشرعية.

وقال الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت: إن المنشأة ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو غراندي، وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي.

وأضاف أبوت: بسبب حجم ما نقوم به، وبسبب الحاجة إلى مواصلة جهودنا وتوسيعها فعليا، من الضروري أن نبني هذه القاعدة”، مضيفا: إن المعسكر سيسمح لولاية تكساس بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية، وزيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في تكساس ليتمكن من التعامل مع عمليات العبور.

وكان حاكم ولاية تكساس وقّع في ديسمبر الفائت 2023، قانونا يسمح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الخامس من مارس.

هذا ونشبت خلافات كبيرة ولا تزال بين ولاية تكساس وإدارة الرئيس جو بايدن حول تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والتي تشهد أزمة غير مسبوقة تتعلق بالمهاجرين، الذين لا يتوقف وصولهم بمعدلات قياسية، ومع فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة، في التعامل مع ملف الهجرة، لجأت الولايات الحدودية الأربع، كاليفورنيا، أريزونا، نيو مكسيكو، وتكساس، إلى إجراءات منفصلة لمواجهة هذه الأزمة.