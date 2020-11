ولاية ميشيغان تُعلن المصادقة على فرز التصويت وترامب يُصر على فوزه

أعلنت ولاية ميشيغان الأمريكية أن كل دوائرها صادقت على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، بينما يصر الرئيس الحالي دونالد ترامب، على فوزه في الولاية.

وقالت سكرتيرة ميشيغان، جوسيلين بينسون، عبر تويتر، اليوم الأربعاء، إن جميع المقاطعات الـ83 للولاية صدقت على إحصائها للأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر.

وأضافت أن المسؤولين بالولاية سيجتمعون يوم 23 نوفمبر للتصديق نهائيا على النتائج في جلسة ستكون مفتوحة.

Michigan update: All 83 counties have voted to certify the results of the Nov. 3 election.

Next, the Board of State Canvassers is scheduled to meet Nov. 23 to issue final certification of the Nov. 3 election. The meeting will be open to the public. More information to follow. pic.twitter.com/5dvZSJuqJ8

— Jocelyn Benson (@JocelynBenson) November 18, 2020