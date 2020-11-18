ولاية ميشيغان تُعلن المصادقة على فرز التصويت وترامب يُصر على فوزه

أعلنت ولاية ميشيغان الأمريكية أن كل دوائرها صادقت على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، بينما يصر الرئيس الحالي دونالد ترامب، على فوزه في الولاية.

وقالت سكرتيرة ميشيغان، جوسيلين بينسون، عبر تويتر، اليوم الأربعاء، إن جميع المقاطعات الـ83 للولاية صدقت على إحصائها للأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر.

وأضافت أن المسؤولين بالولاية سيجتمعون يوم 23 نوفمبر للتصديق نهائيا على النتائج في جلسة ستكون مفتوحة.

Michigan update: All 83 counties have voted to certify the results of the Nov. 3 election. Next, the Board of State Canvassers is scheduled to meet Nov. 23 to issue final certification of the Nov. 3 election. The meeting will be open to the public. More information to follow. pic.twitter.com/5dvZSJuqJ8 — Jocelyn Benson (@JocelynBenson) November 18, 2020

في غضون ذلك، واصل ترامب اليوم رفضه الاعتراف بنتائج فرز الأصوات، وقال عبر تويتر: “ولاية ميشيغان العظيمة التي تفوق فيها عدد الأصوات على حصيلة المصوتين لا يمكنها المصادقة على الاقتراع. الديمقراطيون خدعوا مرات كثيرة وتم فضحهم.. أنه فوز للجمهوريين!”.

وصرح الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: “في مدينة ديترويت عدد الأشخاص أكبر بكثير من عدد الأشخاص (المصوتين).. لا يمكن القيام بأي شيء لمعالجة هذا الاحتيال العملاق. لقد فزت في ميشيغان!”.

The Great State of Michigan, with votes being far greater than the number of people who voted, cannot certify the election. The Democrats cheated big time, and got caught. A Republican WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

وتعتبر ميشيغان من الولايات الأمريكية المتأرجحة في انتخابات الرئاسة، ويعطي الفوز فيها 16 من أصوات المندوبين في المجمع الرئاسي.

وكانت الولاية ساحة معركة انتخابية شرسة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي حصل في الولاية، حسب المعطيات المتوفرة حاليا، 50.6% مقابل 47.9% لدى منافسه الديمقراطي.

وتُشير البيانات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان “فرز عادل” للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.